Приштина, , 23:50 — REGNUM Епископ Призренско-Приштинского диоцеза Дода Джерджи 13 мая направил лидеру косовских мусульман Наиму Тернаве поздравительное письмо по случаю празднования Ураза-Байрама.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, епископ заявил, что хотел бы поздравить Тернаву лично, однако не смог сделать этого из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией.

Епископ подчеркнул, что представители обеих религий — христианства и ислама — нуждаются друг в друге.

Дода Джерджи выразил надежду на скорейшее завершение пандемии и возвращение к обычной жизни, а также пожелал верующим мусульманам, чтобы праздник был наполнен любовью, миром, духом прощения и примирения.

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