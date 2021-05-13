Приштина, 13 мая 2021, 23:50 — REGNUM Епископ Призренско-Приштинского диоцеза Дода Джерджи 13 мая направил лидеру косовских мусульман Наиму Тернаве поздравительное письмо по случаю празднования Ураза-Байрама.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, епископ заявил, что хотел бы поздравить Тернаву лично, однако не смог сделать этого из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией.
Епископ подчеркнул, что представители обеих религий — христианства и ислама — нуждаются друг в друге.
Дода Джерджи выразил надежду на скорейшее завершение пандемии и возвращение к обычной жизни, а также пожелал верующим мусульманам, чтобы праздник был наполнен любовью, миром, духом прощения и примирения.
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