Токио, , 23:45 — REGNUM Studio Khara опубликовала заявление на английском и японском языках, в котором она поблагодарила поклонников фильмов Evangelion за поддержку, но при этом предупредила других фанатов о том, что их поведение может стать причиной судебных исков. Публикацию была размещена 13 мая на twitter-странице компании.

Аниматоры обратили внимание, что после премьеры фильма «Евангелион 3.0+1.0» в сети стали появляться сообщения с угрозами в адрес сотрудников студии, а также посты, содержащие клевету. Они отметили, что эти сообщения выражались «в форме неправильного толкования содержания фильма и соответствующих статей в прессе».

https://twitter.com/evangelion_co/status/1392822601383170048

Напомним, в июле 2019 года злоумышленник совершил поджог офиса студии Kyoto Animation, расположенного в японском городе Киото. В пожаре погибли 36 сотрудников компании.

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