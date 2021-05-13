Бирмингем, Великобритания, , 23:44 — REGNUM Сегодня, 13 мая, «Астон Вилла» приняла на своем поле «Эвертон» в рамках перенесенного матча 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась с ничейным счетом — 0:0.

Таким образом, «Астон Вилле» удалось закрепиться на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата, приблизившись по набранным очкам к идущему выше «Лидсу». На счету команды из Бирмингема 49 очков, «Лидс» опережает их на один балл.

«Эвертон» расположился на восьмом месте чемпионата, сравнявшись по баллам с «Тоттенхэмом». У обеих команд по 56 очков, но «шпоры» имеют преимущество по дополнительным параметрам.