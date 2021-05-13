Москва, , 23:38 — REGNUM Потенциал роста экономики России в долгосрочной перспективе составляет не более 2% в год без принятия комплексных мер по стимулированию её развития. Об этом заявил 13 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Выступая на наблюдательном совете Института экономики роста имени Столыпина, представитель регулятора отметил, что по итогам 2021 года ожидается рост ВВП России около 4%, близким к данному значению он будет и в следующем году.

Однако, по словам Тремасова, это «во многом восстановительный рост», в дальнейшем же следует ожидать замедления показателя приблизительно до 2%.

«Потом без каких-то серьёзных преобразований, роста инвестиций в экономику мы, скорее всего, не сможем расти выше этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — сказал он.

Напомним, согласно официальному прогнозу Центробанка, в 2021 году рост российской экономики должен составить 3−4%, в 2022 году — 2,5−3,5%, в 2023 году — на 2−3%.