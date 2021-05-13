Вашингтон, , 23:31 — REGNUM В США торговая сеть Target отказалась продавать в розничных магазинах коллекционные карты Pokemon. Об этом 13 мая сообщил портал Game Informer.

Компания решила пойти на такой шаг из соображений безопасности сотрудников, которая была поставлена под вопрос из-за небывалого роста популярности этих товаров. Издание отметило, что ранее СМИ сообщали о различных преступлениях, связанных с картами, которые происходят в различных частях мира.

Так, 9 мая 2021 года СМИ сообщили, что в одном из магазинов Target 35-летний мужчина угрожал использовать оружие после того, как на него напали четверо посетителей. По имеющейся информации, причиной конфликта стали карты Pokemon. После этого Target решила отказаться не только от их продажи, но и от коллекционных карт NBA, MLB и NFL.

Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса замедлились производство и распространение коллекционных игровых карт. Из-за этого стоимость редких экземпляров Pokemon на онлайн-аукционах сейчас достигает нескольких тысяч долларов.