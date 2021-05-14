14 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:19 — REGNUM Заявление академика, писателя Сергея Комкова о том, что Нобелевский комитет внёс президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, вызвало бурную реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 мая в социальной сети «ВКонтакте»,

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Нынешний президент, Владимир Путин, вытащил страну из мрака девяностых, вернул стране былое величие на международной арене и дал людям уверенность в завтрашнем дне. И я, как и многие, благодарен судьбе, что в такое сложное время у нас есть мудрый и сильный правитель. И это не только моё мнение, это мнение десятков миллионов людей, неоднократно доверяющих управление страной в надёжные и твёрдые руки!» — поделился своим мнением Дмитрий К.

Многие пользователи однозначно поддержали данное решение, потому что люди считают российского лидера достойной кандидатурой для получения премии мира. Другие пришли к выводу, что Путин может похвастаться только успешной внешней политикой, в то время как Россия окутана большим количеством проблем.

«Не сказал бы, что Россия сейчас находится в лучшем виде, но именно благодаря терпению нашего президента удалось, судя по всему, избежать глобальной войны. Если за что и давать ему премию, то именно за эту заслугу. Но в нашей стране к президенту достаточно неприятных вопросов», — напомнил Иван Е.

Некоторые комментаторы считают, что в любом случае Путину стоило бы отказаться от участия в данной премии, потому что она себя уже многократно дискредитировала.

«Заслуженно, конечно, вот только в последние годы эта премия настолько себя дискредитировала, что даже и не знаешь, стоит ли Владимиру Владимировичу об неё мараться», — пишет Артём Л.

Шествие «Бессмертного полка» по Красной площади © ИА REGNUM

Часть людей напомнила, что данную премию в своё время умудрился получить бывший президент США Барак Обама, во время правления которого Штаты погубили огромное количество жизней на территории других суверенных государств.

«Странно. Награждаемый ни одной войны не развязал, никого не разбомбил, сотни военных баз по миру не понастроил. А как же традиции, которые начались с Обамы? За что премия будет присуждаться — решительно непонятно», — указал Павел Т.

Ряд пользователей оказался убеждён, что премию мира Путин мог с лёгкостью получить в 2014 году, когда Крым бескровно вернулся в состав Российской Федерации, если бы Нобелевское жюри не играло бы на интересы Соединённых Штатов.

«Премию мира ему надо было давать в 2014-м году за спасение миллионов крымчан от безумных бандерофашистов!» — считает Евгений Г.

Нашлись и те, кто указал на то, что один из руководителей России успел отхватить себе Нобелевскую премию, но удостоился он её, по сути, за развал собственного государства.

«Два президента-лауреата от одной державы за её историю: Горбачев и Путин. Поэтому поводу неминуемо возникают вопросы», — отметила Ася А.

Перед открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту. 23 декабря 2019 года Kremlin.ru

Напомним, 13 мая академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера, заявил, что Нобелевский комитет внёс президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира.