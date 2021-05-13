Ереван, 13 мая 2021, 23:30 — REGNUM Вопрос обострения отношений с Азербайджаном обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Армении Ара Айвазян, сообщили 13 мая в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
«Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности», — сообщили в МИД Армении.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Азизом оглы Байрамовым. Обсуждался вопрос напряжённости, возникшей между Баку и Ереваном из-за инцидента на границе.
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