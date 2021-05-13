Йошкар-Ола, , 23:28 — REGNUM Марий Эл по итогам 2019 и 2020 годов перевыполнила объем дорожного ремонта, который был запланирован в рамках мероприятий национально проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, в 2019 году сверх запланированного было отремонтировано и реконструировано дополнительно 22 км дорожной сети, в 2020 году протяженность дорог, на которых были проведены работы по ремонту и реконструкции составила 170 км. План был перевыполнен на 30 км.

До настоящего момента в республике на текущий год заключены 20 контрактов на ремонт автодорог регионального значения общей протяженностью 211,41 км. Также по ремонту 13,39 км дорог Йошкар-Олинской агломерации заключено 18 муниципальных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году на ремонт дорог в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в Марий Эл направят 2,876 млрд рублей, что на 556 млн рублей или более чем 16% меньше объема финансирования в предыдущем году. В 2020 году было выделено 3,432 млрд рублей. На эти средства было приведено в нормативное состояние 152,3 км республиканских трасс и 18,5 км дорог в Йошкар-Олинской агломерации.

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