Приштина, , 00:18 — REGNUM Глава прокурорского совета Косово Етиш Малёку 12 мая провел встречу с главой высокого совета прокуратуры республики Албания Гентом Ибрахими.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Малёку уведомил Ибрагими о недавно произведенных прокурорской системой края мероприятиях, направленных на укрепление верховенства права в Косово.

Собеседники обменялись опытом проведения преобразований в сфере правосудия. Ибрагими подчеркнул, что реформа правосудия в Албании изначально сталкивалась с трудностями, однако теперь процесс идет должным образом. Глава албанского прокурорского совета предложил косовским коллегами профессиональную и институциональную поддержку при проведении реформ системы правосудия.

Стороны выказали готовность к повышению динамики сотрудничества и проведению более регулярных встреч.

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