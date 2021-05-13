Париж, , 23:19 — REGNUM Власти французского департамента Сен-Сен-Дени запретили праздновать в этом году мусульманский праздник Ураза-байрам вне мечетей. Об этом 13 мая сообщает Le Parisien.

Министерство внутренних дел Франции обратилось к мэриям городов с просьбой обеспечить, чтобы не предназначенные для молитв общественные места, такие как спортивные залы, стадионы или открытые площадки, не были разрешены для празднования Ураза-байрам из-за санитарной обстановки, связанной с эпидемией COVID-19.

При этом местные власти, в частности мэр Сен-Дени Матье Анотин, считают эту инициативу ошибочной, так как на территории департамента несколько мечетей закрыты на реконструкцию. Мэр заявил, что «используя открытые пространства и соблюдая антикороновирусные меры защиты, можно было бы значительно ограничить риск распространения эпидемии COVID-19».

Местные мусульмане возмущены запретом и считают его проявлением политики двойных стандартов, указывая на смягчение санитарных ограничений на католическое Рождество. Также они приводят в пример тот факт, что на улицах разрешены профсоюзные демонстрации, без ограничений на количество людей и даже без социальной дистанции.

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