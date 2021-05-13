Дамаск, , 23:19 — REGNUM Патруль российской военной полиции заблокировал попытку колонны бронетехники США проехать по автотрассе М-4 в Сирии, сообщил 13 мая на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

При этом Карпов подчеркнул, что военные США находятся на территории Сирии незаконно.

Российский патруль в сирийской провинции Хасака перекрыл дорогу свои бронетранспортером и вынудил колонну американских военных, пытавшихся проехать без предварительного согласования, развернуться в обратном направлении.

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», — рассказал Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Сирии несколько военнослужащих США получили травмы при безуспешной попытке заблокировать проезд российского военного патруля. По версии Пентагона, на столкновение российские военные пошли преднамеренно.

Напомним, военные контингенты США находятся в Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства страны. Фактически, их главной целью является разграбление занятых ими сирийских нефтяных месторождений.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Гутерреш обсудили тему западных санкций против Сирии