Скопье, , 23:28 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 13 мая поздравил сограждан и главу Исламской религиозной организации страны Шачира Фетаху с праздником Ураза-Байрам.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedani, политик пожелал мусульманам провести дни праздника в мире, счастье, радости и благополучии, разделяя любовь и гармонию с близкими.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски «К сожалению, и в этом году священный месяц Рамадан мы провели отягощенные пандемией COVID-19, в незнакомой атмосфере, сталкиваясь с многочисленными ограничениями и необходимыми для защиты наших жизни и здоровья мерами. Спасибо вам за уравновешенность, осторожность и дисциплину. Надеюсь, что обогащенные духовной силой, которую дает Рамазан-Байрам мы и дальше будем неравнодушными, ответственными и солидарными, чтобы выйти победителями из войны с эпидемией, конец которой, благодаря началу вакцинации, уже не за горами».

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