Скопье, 13 мая 2021, 23:28 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 13 мая поздравил сограждан и главу Исламской религиозной организации страны Шачира Фетаху с праздником Ураза-Байрам.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedani, политик пожелал мусульманам провести дни праздника в мире, счастье, радости и благополучии, разделяя любовь и гармонию с близкими.
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