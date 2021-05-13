Балахнинский район, , 23:15 — REGNUM Днем 13 мая по дороге из школы домой в поселке Большое Козино Балахнинского района пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня она была найдена убитой.

Тело ребенка обнаружено в лесополосе поселка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СКР по Нижегородской области, а также оперативники управления МВД по региону.

В настоящее время проводится детальный осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, назначается ряд экспертиз, проводятся все неоходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и задержания лица, совершившего преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Бурятии завершился процесс над 45-летним местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании 12-летней девочки и убийстве двух лиц. преступления были совершены в начале нулевых годов.

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