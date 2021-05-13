Браззавиль, , 23:12 — REGNUM Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 12 мая назначил Анатоля Коллинет Макоссо, который занимал пост министра образования в уходящем правительстве, премьер-министром. Об этом 13 мая сообщает Le Figaro.

Родившийся в 1965 году Анатоль Коллинет Макоссо получил образование педагога, а политическую карьеру начал в 1990 году. Он стал советником президента Сассу-Нгессо с 1998 года, а в 2011 году занял пост министра по делам молодежи и гражданского образования. С 2016 года занимал пост министра начального и среднего образования по вопросам грамотности. На последних президентских выборах Анатоль Коллинет Макоссо был заместителем руководителя кампании действующего президента Сассу-Нгессо, набравшего на них 88% голосов.

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