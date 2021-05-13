Кишинёв, , 23:10 — REGNUM США и ЕС вмешиваются в избирательную кампанию в Молдавии, заявил глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон 13 мая в интервью Prime TV.

Додон «Запад напрямую вмешивается в то, что сейчас происходит в Республике Молдова».

Бывший молдавский президент пояснил, что представители ЦИК республики получают «консультации» со стороны послов стран ЕС в Молдавии. Кроме того, американский посол в Молдавии Дерек Хоган проводит встречи с генпрокурором республики.

Что касается России, то она не вмешивается в избирательную кампанию. В отличие от американских и европейских представителей, российский посол Олег Васнецов «в разгар предвыборной кампании» не занимается обходом тех государственных структур, что отвечают за подготовку выборов.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии состоятся 11 мая 2021 г.

Как сообщила ранее сегодня, 13 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, послы США и стран ЕС «без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство и основные органы власти республики, в том числе ЦИК, в целях реализации политических и экономических интересов собственных стран».

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