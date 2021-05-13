Кострома, 13 мая, 2021, 23:30 — ИА Регнум. В Костроме в ночь с 12 на 13 мая из окна четвёртого этажа окружной больницы №2 выпала пациентка. Об этом со ссылкой на источникисообщает Портал «Logos44».

Окружная больница №2

Женщина была госпитализирована в «красную» зону больницы с подозрением на коронавирус. Как сообщает портал, врачам не удалось спасти жизнь костромички, она скончалась. Следственный комитет Костромской области не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM аналогичный случай 28 мая 2020 года произошёл в коронавирусном госпитале в Ярославле. Из окна больницы выпал 68-летний мужчина, он скончался на месте происшествия.