Саранск, , 22:58 — REGNUM Бизнес-сообщество Мордовии предложило смягчить или снять ограничения в работе кафе и ресторанов. Предложение рассмотрели на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса, которое провел врио главы региона Артем Здунов.

Упаковка обедов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Руководитель региона отметил, что снятие ограничений возможно при выполнении ряда обязательных условий. Прежде всего, необходимо вакцинировать всех сотрудников учреждений общественного питания, для этого будут задействованы мобильные пункты.

Кроме того, в ближайшие две недели нужно отследить динамику распространения коронавируса после майских праздников. Решения будут приниматься поле детального анализа и консультаций с федеральным центром.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. В течение трёх предыдущих дней подтверждали по 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 443 случаев. За последние сутки в республике выписаны 17 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 316 жителей Мордовии. 255 человек скончались от коронавируса как от основной причины.