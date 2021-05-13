Москва, , 23:04 — REGNUM Журналистка Первого канала Лилия Федорова обвинила жену актера Михаила Полицеймако в избиении. Об этом 13 мая сообщает «Рамблер».

По данным издания, инцидент произошёл еще 17 апреля 2021 года, когда журналисты приехали снимать сюжет о собаке Полицеймако. «…это Лариса — жена Михаила Полицеймако, она догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня, в момент ударов мне пришлось убрать телефон. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично», — рассказала Федорова.

Ранее писатель и академик Валентин Лавров через суд потребовал у Михаила Полицеймако 300 тыс. рублей. Поводом для обращения в суд стало нападение на академика собаки Умки, владельцем которой является актёр.

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