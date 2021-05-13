Сеул, , 22:56 — REGNUM Samsung решила увеличить размер инвестиций в производство микросхем и компонентов до $151 млрд. Об этом 13 мая сообщил портал Wccftech.

Ранее южнокорейский производитель хотел вложить в это направление 133триллиона корейских вон (около $118 млрд). Издание отмечает, что компания приняла такое решение после того, как южнокорейские власти пообещали предоставить налоговую льготу в размере 50%. Samsung выступила с соответствующим заявлением на мероприятии с участием представителей правительства Южной Кореи, которое прошло в здании компании, расположенном в городе Пхёнтхэк.

Ранее глава Intel Пэт Гелсингер заявил, что проблема нехватки полупроводниковых компонентов во многих отраслях промышленности сохранится в течение нескольких лет. В апреле генеральный директор тайваньской компании TSMCЧиа-Че Вей также заявил, что проблема дефицита микросхем сохранится как минимум до конца 2021 года.

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