14 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Сергей Кузьмичёв, , 06:14 — REGNUM Государственный департамент США вновь заговорил об оружии массового поражения. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что об оружии, имеющем самое что ни на есть прямое отношение к России. Но если раньше обсуждалось химическое оружие, с помощью которого «нелегитимный Асад» уничтожал мирное население Сирии, а также боевые яды, которыми пресловутые «Петров и Боширов» натирали шпили и дверные ручки британского города Солсбери, то на этот раз оружие массового поражения Госдеп упомянул применительно к Украине.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 12 мая Госдепартамент США распространил информацию о том, что организовал для сотрудников служб безопасности и быстрого реагирования Украины тренинги, в ходе которых медицинские и правовые эксперты из США обучали их различным методам определения и вариантам реагирования на применение оружия массового уничтожения.

Казалось бы, что в этом такого? Всякое может случиться на территории страны, стремительно утрачивающей индустриальные и научные компетенции, доставшиеся ей в наследство от «империи». Одних химических производств и атомных электростанций сколько, и все они находятся в далеко не блестящем техническом состоянии…

Одна химия Text-master.ru

Но суть в том, что в сообщении Госдепа речь не идет о техногенных катастрофах или даже вражеских диверсиях на опасных промышленных объектах.

Речь идет именно об оружии массового поражения.

То есть о химическом или биологическом оружии, способном за короткое время убить или искалечить население как минимум районного центра.

«США недавно провели виртуальный тренинг с партнерами с Украины, чтобы помочь местным службам безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования определять и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения», — указано в сообщении Госдепа.

Обратите внимание — «определять и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения».

То есть «партнеров с Украины» проинструктировали, как юридически правильно собирать доказательства и оформлять их документально.

При этом подчеркивалось, что тренинги украинских «коллег» были организованы для противодействия «злонамеренной деятельности России, такой, например, как использование оружия массового уничтожения как инструмента для убийства».

Таким образом, американские кураторы не только научили своих украинских подопечных собирать доказательства и правильно их оформлять, но и загодя назначили виновника вероятных атак с применением оружия массового поражения.

Можно, конечно, допустить, что всё это говорится в рамках «хронически антироссийского» водевиля, который исполняет вся Украина уже не первый год. Так, мол, аборигенам привычнее.

Но речь-то не идет о мероприятиях по нейтрализации атаки с применением оружия массового поражения. И ни слова не говорится о помощи пострадавшим от такого оружия. К тому же нелишне будет напомнить о том, что стараниями гражданки США Ульяны Супрун, получившей на Украине прозвище «доктор Смерть», система здравоохранения этой страны была разрушена окончательно и потеряла способность реагировать не то что на химические или биологические атаки, но и на самые обычные туберкулез или корь.

Сопоставив эти общеизвестные факты, нетрудно сделать вывод о том, что «белые хозяева» вовсе не собираются оберегать украинских туземцев от «злонамеренной деятельности России, такой, например, как использование оружия массового уничтожения как инструмента для убийства».

Напомним, тренинги проводились для обучения местных кадров «определять и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения».

Наверняка прошедшие через эти тренинги лица получили соответствующие удостоверения, подтверждающие их компетентность в «определении признаков применения оружия массового уничтожения».

А теперь сопоставим эти факты с еще одним общеизвестным обстоятельством — наличием на территории Украины целого ряда секретных военных лабораторий США, назначение которых не раскрывается.

Борис Анисфельд. Четыре всадника апокалипсиса. 1946

Не претендую на звание ясновидящего, но если вспомнить сирийские истории о «химических атаках Асада, поощряемых Россией», и соотнести эту нехитрую технологию со всем вышеперечисленным, то можно утверждать о высокой вероятности события примерно такого характера:

Неожиданно в одном из городов Украины происходит массовое поражение местных жителей со всеми признаками применения оружия массового поражения. Обученные не абы какими, а американскими экспертами сотрудники экстренных служб быстро определяют этот факт, а также по всем нормам ОЗХО и прочих международных организаций протоколируют и документируют многочисленные факты атаки на мирное население с применением оружия массового поражения.

Кто атаковал? Глупый вопрос — ведь Украина уже восьмой год мужественно борется с «российским агрессором»!

Все западные СМИ моментально подхватывают эту тему, ОЗХО потрясает правильно оформленными доказательствами, весь «свободный мир», еще не забывший «ядовитую атаку в Солсбери» и безвинно убиенного кота Скрипалей, содрогается от очередного злодеяния Кремля…

И все жертвы будут настоящими.

«Белые хозяева» никогда не жалели местных аборигенов, даже если те верили каждому их слову…

Тем более что в результате такой комбинации все страны Европы, норовящие отползти из единого фронта борьбы с «российской угрозой», быстро будут поставлены в привычное стойло.

Пока для поддержания дисциплины не понадобится новая жертва…

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