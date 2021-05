Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Лора Райс, экс-заместитель главы Министерства внутренней безопасности (DHS) США, рассказала Breitbart News в четверг, 13 мая, что администрация президента США Джо Байдена, партия Демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки, как потенциальных избирателей-демократов.

Служба таможенного и пограничного контроля США обнаружила 185 тыс. незаконно проникших в США мигрантов за нынешний финансовый год, отмечает Райс.

«Для сравнения, за весь 2020 финансовый год было зарегистрировано 69 тыс. нелегальных мигрантов, так что всего за семь месяцев этого финансового года мы втрое увеличили цифру. Количество мигрантов продолжает расти. В апреле было свыше 178 тыс. незаконных. Это на 994% больше, чем в апреле прошлого года», — отметила она.

«Эти цифры шокируют. Они исторические. Они бьют рекорды, и каждый, у кого есть глаза, видит, что люди пересекают границу каждый божий день при свете дня. Это очевидно, как и то, что граница не защищена. Она не закрыта и не важно, что говорит Белый дом или Майоркас (министр внутренней безопасности США)», — продолжила Райс.

«Выгоду от миграционного кризиса получают картели, занимающиеся нелегальной иммиграцией и зарабатывая на этом в данный момент около $20 миллионов в день. Отвратительный провал левых в этом вопросе — поправки в законодательстве, предоставляющие льготы одиноким детям, пересекающим границу. Они (левые) это сделали под слоганом предотвращения торговли женщинами и детьми, но очевидно, что они терпят неудачу в этом вопросе», — заявила Райс и добавила, что демократы буквально эксплуатируют детей-мигрантов в своих политических целях.

По словам Райс, ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о брошенных детях является спланированной: «администрация в Белом доме находится четыре месяца и цифры продолжают расти. Они знают, что в прошлом работало и все же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это все вопрос власти левых».

На данный момент Райс является директором Центра технологической политики (Center for Technology Policy) и старшим научным сотрудником Фонда национальной безопасности и наследия (Homeland Security at the Heritage Foundation).

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байденотменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампапо миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.