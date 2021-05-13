Нью-Дели, , 23:03 — REGNUM Американский певец Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра собрали $1 млн на борьбу с COVID-19 в Индии. Об этом 13 мая сообщает Billboard.

По данным издания, пара сотрудничала с онлайн платформой GiveIndia. Собранные средства будут направлены на поставку кислородных баллонов, БИПАП-аппаратов, а также на поддержку вакцинации и центров тестирования.

Ранее основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин пожертвовал деньги на помощь Индии в борьбе с COVID-19. Он перевел в фонд India COVID-Crypto Relief криптовалюты Ethereum и Shiba Inu общей стоимостью более $1,14 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Криптомиллиардер Бутерин пожертвовал более $1 млрд на борьбу с COVID-19