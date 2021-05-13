Челябинск, , 22:38 — REGNUM Операция по задержанию группы подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами проведена в Челябинской области, сообщили 13 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы оказали содействие полиции при задержании 16 человек в нескольких городах Челябинской области. В операции участвовали более 200 правоохранителей.

Установлено семь фактов мошенничества на сумму около пяти миллионов рублей. Организатором мошеннической деятельности, предположительно, является житель города Кыштыма (Челябинская область).

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