Саранск, , 22:35 — REGNUM На заседании оперативного штаба республики по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, которое провел врио главы Мордовии Артем Здунов, было принято решение о проведении для школьников последнего звонка.

Для выпускников 9-х и 11-х классов мероприятия состоятся 22 мая.

Ситуация с распространением коронавируса на территории региона остается стабильной и контролируемой. В течение нескольких недель ежедневно прирост зараженных составляет 28−30 человек.

ИА REGNUM напоминает, практически во всех регионах Приволжского федерального округа проведение последнего звонка намечено на 22 мая. Традиционно в день этих мероприятий ограничивается продажа алкогольных напитков. Запрет действует в течение одного торгового дня.