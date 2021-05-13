Лампедуза , Италия, , 22:29 — REGNUM За первые четыре с половиной месяца 2021 года в Италию прибыло втрое больше нелегальных мигрантов, чем за аналогичный период 2020 года — 13 008 человек против 4184, передает Mediaset в четверг, 13 мая, со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года (когда пост главы МВД занимал Маттео Сальвини) поток нелегальных мигрантов вырос в 12 раз — тогда за 4,5 месяца прибыли 1077 человек.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.