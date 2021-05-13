Рим, , 22:28 — REGNUM

58% граждан Италии полагают, что рестораны должны иметь возможность обслуживать клиентов и в закрытых помещениях (а не только на террасах, как сейчас), обратного мнения придерживаются 27%, таковы данные опроса Noto, опубликованные в четверг, 13 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Кроме того, граждане полагают, что пришло время разрешить работу спортзалов (53% за) и разрешить проведение церемоний, прежде всего свадеб (48% за).

В отношении комендантского часа (в настоящее время действует с 22:00 до 5:00) респонденты не пришли к единому мнению. 25% предлагают его не менять, 25% — начинать часом позже, 27% — начинать не ранее полуночи, 20% — отменить комендантский час как таковой.

По данным на 13 мая, в Италии умерли 123 745 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 262). Число подтвержденных носителей выросло на 8085 (днем ранее — на 7852). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 139 160 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 346 008 человек — на 6414 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 7 965 525 человек, что составляет 13,23% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.