Лос-Анджелес, США, , 22:27 — REGNUM Сценарист фильмов ужасов серии «Крик» Кевин Уильямсон снимет триллер на тему пандемии. Об этом 13 мая сообщил портал Deadline.

Отмечается, что киностудия Miramax уже дала проекту «зелёный свет». Главную роль в картине исполнит актриса Гидеон Адлон, которую зрители знают по фильмам «Колдовство: Новый ритуал», «Секса не будет!!!» и сериалу «Общество».

Сюжет картины расскажет о том, как студентка колледжа (Адлон) и ее лучшая подруга во время объявленной пандемии решают провести период изоляции в семейном доме, расположенном у озера. К сожалению, девушки не знают, что их ждёт. В основу картины ляжет рассказ Уильямсона.

Напомним, Кевин Уильямсон написал сценарий ко всем вышедшим фильмам серии «Крик», во второй картине он исполнил роль журналиста. В 1999 году кинематографист снял чёрную комедию «Убить миссис Тингл».

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