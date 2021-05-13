Тампа, США, , 22:27 — REGNUM Сегодня, 13 мая, журналист Джо Смит в своем твиттере сообщил о готовности российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова принять участие в плей-офф Кубка Стэнли. Также к матчам первого раунда против «Флориды» готовится форвард Стивен Стэмкос.

«Все указывает на то, что они попадут в состав. Надеюсь, что так и будет», — сообщил главный тренер «молний» Джон Купер.

Напомним, что Никита Кучеров пропустил регулярный чемпионата НХЛ, восстанавливаясь после операции на бедре. Канадский форвард получил повреждение нижней части тела из-за чего не играл с 8 апреля.