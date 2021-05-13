Рим, , 22:26 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 13 мая, в Италии умерли 123 745 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 262), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 8085 (днем ранее — на 7852).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 139 160 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 346 008 человек — на 6414 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 7 965 525 человек, что составляет 13,23% населения Италии.