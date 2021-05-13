Москва, , 22:25 — REGNUM Израиль передал российской стороне проект соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил 13 мая посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

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«Диалог идёт. Мы уже представили российской стороне проект документа», — приводятся его слова в официальном телеграм-канале «Спутник V».

При этом израильский дипломат отметил, что детали взаимного признания сертификатов ещё предстоит обсуждать сторонам.

Напомним, ранее сегодня также стало известно, что Греция с возобновлением туризма начнёт принимать привившихся российской вакциной от коронавируса.

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