Берлин, , 22:21 — REGNUM Сегодня, 13 мая, «РБ Лейпциг» играет против дортмундской «Боруссии» в финале Кубка Германии по футболу. Встреча идет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. На данную минуту «шмели» ведут в счете с преимуществом в два мяча — 2:0, первый тайм.

Счет встречи на пятой минуте открыл английский полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо. 21-летний футболист набрал 21 (12+9) очко по системе «гол+пас» в последних 19 матчах за «шмелей».

Второй мяч в ворота «РБ Лейпциг» был забит на 28-й минуте норвежцем Эрлингом Холандом, отличившийся с передачи Марко Ройса.