Афины , , 22:21 — REGNUM Греция с возобновлением туризма начнёт принимать привившихся российской и китайской вакцинами от коронавируса. Об этом сообщил 13 мая министр туризма страны Харис Теохарис.

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Он отметил, что многие близлежащие страны проводят вакцинацию именно этими препаратами.

«Треть в Сербии получили прививки китайской вакциной, другая треть — «Спутник». Венгрия использует такие вакцины. И, конечно, Россия, которая является очень интересным рынком», — приводятся слова греческого министра в официальном телеграм-канале «Спутник V».

Теохарис отметил, что «полон сдержанного оптимизма». «Полагаю, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости из России», — сказал он.

Напомним, ранее пресс-служба МИД Греции сообщила, что Афины и Москва на следующей неделе согласуют дату возобновления авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено в связи с пандемией.