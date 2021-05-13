Киров, 13 мая, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В Кировской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении инженера по надзору за строительством Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Кирове на улице Крупской был построен детский сад. Инженер не убедился и не проверил, что работы по озеленению территории объекта ведутся с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ. Несмотря на это, мужчина подписал все акты о приемке выполненных работ, а управление капстроительства на основании этих актов также приняло и оплатила невыполненные работы, а также затраты на озеленение и устройство газонов на общую сумму 3,8 млн рублей.

В результате были существенно нарушены права и законные интересы воспитанников детсада, которые не смогли гулять на групповых игровых площадках.

Вину обвиняемый полностью признал. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.