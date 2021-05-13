Москва, , 23:01 — REGNUM Даня Милохин рассказал подписчикам, что он скоро выпустит новую песню и клип. Об этом блогер сообщил в своём Instagram-аккаунте 13 мая.

«Зайки!!! Клип и трек будут 17 мая», — поделился с подписчиками блогер. Название композиции Милохин не сообщил.

Ранее Даня Милохин помогал Насте Ивлеевой выбрать свадебное платье. Вместе с ней он примерил женский наряд, за что блогеров раскритиковали подписчики.

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