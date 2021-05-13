Баку, 13 мая, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Переговоры с целью нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе ведут пограничники двух республик, сообщили 13 мая в пресс-службе МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Азербайджанское ведомство уточнило, что переговоры с пограничниками Армении ведёт руководство пограничной службы Азербайджана, которое находится в районе Сюникской области с 12 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянская сторона обвинила азербайджанскую армию в незаконном пересечении границы в Сюникской области Армении в районе Чёрного озера накануне, 12 мая.