Москва, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 13 мая состоялась премьера совместной песни исполнительницы Клавы Коки и группы «Руки Вверх». Композиция уже доступна на цифровых площадках.

Совместный трек Клавы Коки и солиста Сергея Жукова называется «Нокаут». За несколько часов видео с песней на YouTube посмотрели более 185 тыс. человек.

Ранее Клава Кока представила свою версию исполнения песни «Катюша». Композицию она посвятила Дню Победы.

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