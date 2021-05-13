Киев, , 22:03 — REGNUM Народный депутат Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания ему меры пресечения, не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

Об этом лидер оппозиции заявил на брифинге после окончания заседания Печерского районного суда города Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что обвинения не подтверждены никакими доказательствами, а информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в стране.

«Все, о чем говорится в материалах… так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения, которые подтверждают, что логика тех, кто составлял подозрение, и тех, кто на сегодняшний день его выдвинул, — это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», — сказал политик.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали его ареста, адвокатам удалось это оспорить и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая Медведчуку было выдвинуто подозрение в государственной измене, в связи с чем силовики провели обыски в доме политика и в офисе оппозиционной партии. Лидер ОПЗЖ тогда заявил, что офис генерального прокурора «выполняет противозаконный приказ власти» и что следственные действия были проведены с грубым нарушением законов и Конституции Украины», добавив, что «ничего противозаконного, как и следовало ожидать, не обнаружили».