Киев, 13 мая, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания ему меры пресечения, не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом лидер оппозиции заявил на брифинге после окончания заседания Печерского районного суда города Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что обвинения не подтверждены никакими доказательствами, а информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в стране.

«Всё, о чем говорится в материалах… так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения, которые подтверждают, что логика тех, кто составлял подозрение, и тех, кто на сегодняшний день его выдвинул, — это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», — сказал политик.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что хотя прокуроры и требовали его ареста, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая Медведчуку было выдвинуто подозрение в государственной измене, в связи с чем силовики провели обыски в доме политика и в офисе оппозиционной партии. Лидер ОПЗЖ тогда заявил, что офис генерального прокурора «выполняет противозаконный приказ власти» и что следственные действия были проведены «с грубым нарушением законов и Конституции Украины», добавив, что «ничего противозаконного, как и следовало ожидать, не обнаружили».