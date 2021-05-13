Тайбэй, , 22:01 — REGNUM Тайваньская компания Teamgroup представила необычный флэш-накопитель ёмкостью 1 терабайт. Об этом 13 мая сообщил портал PCGamesN.

Новая «флэшка» Teamgroup способна обеспечить скорости чтения и записи на уровне 600 и 500 мегабайт в секунду соответственно. Издание отметило, что по этим показателям она уступает NVMe-устройствам, но превосходит некоторые SATA-накопители формата SSD.

Таким образом, при желании и наличии свободного интерфейса USB 3.2, геймеры вполне могут использовать её для хранения установленных видеоигр. Пока Teamgroup не назвала стоимость устройства.

Стоит отметить, что стоимость флэш-накопителя Sandisk формата USB-C емкостью 1 терабайт и скоростью чтения 150 мегабайт в секунду в США составляет около $130 (9,6 тыс. рублей).

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