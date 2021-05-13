Баку, , 21:56 — REGNUM Обострение конфликта с Арменией обсудил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Азиз оглы Байрамов с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщили 13 мая в пресс-службе МИД Азербайджана.

Линде и Байрамов, обсуждая «напряжённость на границе между Азербайджаном и Арменией», указали на важность соблюдения пунктов трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Читайте также: В Армении возбудили уголовное дело из-за действий Азербайджана на границе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении возбудили уголовное дело о незаконном пересечении азербайджанскими военными армянской границы в районе Чёрного озера в Сюникской области Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обсудил с азербайджанским коллегой ситуацию на границе с Арменией