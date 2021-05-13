Лондон, 8 июня, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Британская компания 4Star Classics выставила на продажу модернизированную модель Alpina B9 из лимитированной серии. Об этом сообщается на сайте организации.

С заводского конвейера Alpina B9 сошла в 1983 году, после чего авто было дополнительно доработано тюнерами. Всего компания Alpina выпустила 577 моделей B9. Модели разработаны на основе BMW 5-Series в кузове E28.

За модернизированную версию продавец хочет получить 29 995 фунтов стерлингов (около 3,1 млн рублей). Отмечается, что авто находится в идеальном состоянии. Пробег равен 132,7 тыс. км.

В движение автомобиль приводит рядная «шестёрка» объёмом 3,5 литра. Силовой агрегат сочетается с пятискоростной механической трансмиссией. До «сотни» машина разгоняется за 6,7 секунды.

Напомним, аукционный дом Sotheby's готовит к торгам 585-сильный спорткар Ferrari 550 класса GT1. Тираж модели равен двум экземплярам. Эти автомобили были созданы для гоночной команды Team Rafanelli. Выставленный на продажу автомобиль участвовал в 16 гонках.

Читайте также: В США продали редкий Ford GT MK II