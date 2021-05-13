Киров, 13 мая, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Житель Кирова, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»), заключен под стражу. Суд поддержал соответствующее ходатайство следователя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Альбер Марке. Балкон 1904

По версии следствия, днем 11 мая 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения остался наедине с полуторагодовалым ребёнком своей знакомой. Мужчина выкинул мальчик с балкона пятого этажа, тем самым совершив его убийство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с данной семьёй, мать ребенка состояла на профилактических учетах. Также следствие полагает, что учреждения здравоохранения, обязанные контролировать состояние ребенка по медицинской части, в недостаточной мере выполнили обязательства.