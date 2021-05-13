Манчестер, Великобритания, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 13 мая, портал Diario Sport сообщил, что «Барселона» договорился с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро о переходе на правах свободного агента.

По данным источника, каталонский клуб достиг соглашения с представителями футболиста, что он на правах свободного агента станет игроком «Барселоны» 1 июля и подпишет двухлетний контракт.

Ради своего трансфера и осуществления мечты сыграть с Месси в одной команде Агуэро согласился на понижение зарплаты.

В текущем розыгрыше АПЛ 32-летний аргентинец принял участие в 11 матчах чемпионата и отличился 3 (2+1) очками по системе «гол+пас».