Нью-Йорк, США, , 21:46 — REGNUM Потоковый сервис HBO MAX опубликовал тизер-трейлер передачи Friends: The Reunion, в которой воссоединятся актёры популярного комедийного сериала «Друзья». Ролик был опубликован 13 мая на портале Screen Rant.

Премьера спецвыпуска «Друзей» состоится 27 мая 2021 года. HBO MAX сообщил, что кроме актёров шоу в передаче примут участие множество известных фигур: Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие.

Напомним, последний эпизод сериала «Друзья» телеканал NBC показал более 17 лет назад — 6 мая 2004 года. В шоу снимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс-Аркетт, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

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