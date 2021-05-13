Москва, , 21:43 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» задержан сын бывшего главы Мордовии и Самарской области Алексей Меркушкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Хинштейн уточнил, что задержание Меркушкина при попытке вылететь в Минск проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии. Уголовное дело касается передачи взятки сейчас уже бывшему главе регионального отделения Центробанка России по Мордовии Александру Тренькину.

Парламентарий напомнил, что месяцем ранее он направил запрос Генпрокурору России Игорю Краснову, информируя о непринятии мер в отношении Меркушкина. По данным Хинштейна, он может быть причастен к ряду преступлений.

«Управление СКР по Мордовии планировало задержание Алексея Меркушкина ещё осенью прошлого года, но по каким-то причинам это произошло только сейчас», — добавил депутат.

В настоящее время Меркушкина везут в Мордовии, где ему может быть предъявлено обвинение по ст.291 УК РФ («Дача взятки»).

Напомним. в период с 2012 по 2019 год Алексей Меркушкин работал в правительстве Мордовии, в феврале 2019 года ушел в отставку с поста министра целевых программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года бывший управляющий отделением по Мордовии Центрального банка РФ Александр Тренькин был задержан в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

По версии следствия, в 2015 году в должности главы отделения банка подозреваемый получил взятку в размере 7 млн рублей от председателя Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». За это нужно было отозвать предписания по итогам проверки, не привлекать за выявленные нарушения и не отзывать лицензию. Для создания видимости сделки был заключен договор купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене, на тот момент их стоимость оценивалась в 40 тыс. рублей.

По этому же уголовному делу фигурантом проходит бывший первый зампред правительства Мордовии — министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов. Он подозревается в преступлении по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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