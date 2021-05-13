Турин, Италия, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 13 мая, голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился информацией об интересе других клубов его услугами.

«Мне звонили из «Фламенго», но я хочу остаться поближе к дому.

Я не могу сказать, что есть какой-то секрет в том, чтобы играть до 43 лет. Думаю, все зависит от характера, тела и, разумеется, удачи — она действительно важна», — приводит слова итальянца портал Football Italia.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 8 матчах чемпионата Италии и отыграл три встречи на «ноль»