Киев, , 21:38 — REGNUM Народного депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отправленпод круглосуточный домашний арест до 10 июля.

Соответствующее решение вечером 13 мая принято в Печерском районном суде Киева, где рассматривается дело о государственной измене политика.

Напомним, что прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 300 млн грн. Также сторона обвинения выступила против взятия на поруки Медведчука другими депутатами из его фракции.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении депутатам «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене по трем различным эпизодам — незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений о тайном военном подразделении ВСУ; проведение подрывной деятельности против Украины. Представители обвинения сообщили, что Медведчук с 2015 года якобы помогал Кремлю сменить политический курс Украины.