Ереван, , 21:35 — REGNUM Уголовное дело возбудили власти Армении из-за пересечения азербайджанскими военными границы республики, сообщил 13 мая советник армянского генпрокурора Гор Абрамян в Facebook.

Дело возбуждено о незаконном пересечении государственной границы и о действиях, направленных на нарушение территориальной целостности Армении.

По словам Абрамяна, Ереван основывает своё расследование на фактах, согласно которым в 08:00 (время местное) накануне, 12 мая, вооружённая группа азербайджанских военных без разрешения пересекла государственную границу Армении в районе Чёрного озера (Севлич) в Сюникской области.

Военные прошли три — три с половиной километра по армянской территории и остановились на одной из выгодных высот. Они угрожали вооружённым силам Армении применить силу, если те зайдут на эту, якобы азербайджанскую территорию.

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