Киев, 13 мая, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе на уровне политических советников «нормандской четверки» и контактной группы находятся в «затяжной стагнации», заявил 13 мая глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Об этом он сказал во время встречи с послами G7, Швеции и ЕС, сообщает пресс-служба ОПУ.

Ермак считает, что активизации мирного урегулирования в Донбассе помогло бы приобщение к «нормандскому формату» неких экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Чиновник не уточнил, о каких именно экспертах он говорит, но отметил, что последние могли бы заниматься вопросами «кластеров» по имплементации минских соглашений. Он также призвал «большую семерку» обратиться к России с призывом провести очередной саммит в «нормандском формате».

Согласно источнику, он также пожаловался дипломатам на то, что в последнее время на фронте увеличилось количество случаев применения врагом тяжелой артиллерии, а Украина «и в дальнейшем теряет военных».

ИА REGNUM напоминает, что 19 апреля прошёл последний на сегодня раунд переговоров политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. Советники «нормандского формата» не добились никакого практического результата в ходе трёхчасовых переговоров по Донбассу, сообщил источник в российской делегации.