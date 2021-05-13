Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM Обри Плаза и Дэнни де Вито поучаствуют в проекте анимационного хоррор-сериала «Маленький демон». Об этом 13 мая сообщил портал Screen Rant.

Премьера шоу состоится на канале FXX и потоковом сервисе Hulu. Сериал будет состоять из получасовых эпизодов. Отмечается, что в проекте также участвует дочь Дэнни де Вито — Люси Де Вито.

Напомним, впервые информация о производстве сериала «Маленький демон» попала в СМИ в апреле 2020 года. Сюжет шоу расскажет о том, как женщина (Плаза), 13 лет назад забеременевшая от Дьявола (де Вито), пытается спокойно жить с дочерью-антихристом в штате США Делавэр. Однако мать и ребёнок постоянно сталкиваются с проблемами из-за действий демонических сил, а также козней Дьявола, который хочет опекать душу дочери.

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